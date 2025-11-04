Россия
Жители Нижегородской области услышали более десяти взрывов при отражении атаки дронов

Shot: Около 12 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Жители Нижегородской области услышали более десяти взрывов при отражении атаки дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Около 12 взрывов прозвучало над Кстово. «Местные рассказали, громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи и продолжаются до сих пор. По их словам, всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города», — говорится в публикации.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников. В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее о взрывах сообщили жители Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что было сбито не менее семи беспилотников. На юге региона выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, а также повреждены два гаража и автомобили.

