Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру российского региона

Ярославский губернатор Евраев: БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру

Энергетическая инфраструктура Ярославской области попала под удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона», — сообщил Евраев.

По его данным, никто не пострадал. Все последствия, возникшие в результате атаки, локализованы, заявил губернатор. Он не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

Объект энергетики во Владимирской области также попал под удар ВСУ 5 ноября. Подробностях о повреждениях и пострадавших не приводилось.

В ночь на среду, 5 ноября, ВСУ, согласно информации Минобороны, атаковали Россию с помощью 40 беспилотников. Под удар попали Воронежская, ростовская, Курская, Брянская, Орловская и Белгородская области, а также Крым.