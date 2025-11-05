Россия
Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру российского региона

Анастасия Шейкина
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Энергетическая инфраструктура Ярославской области попала под удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона», — сообщил Евраев.

По его данным, никто не пострадал. Все последствия, возникшие в результате атаки, локализованы, заявил губернатор. Он не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.

Объект энергетики во Владимирской области также попал под удар ВСУ 5 ноября. Подробностях о повреждениях и пострадавших не приводилось.

В ночь на среду, 5 ноября, ВСУ, согласно информации Минобороны, атаковали Россию с помощью 40 беспилотников. Под удар попали Воронежская, ростовская, Курская, Брянская, Орловская и Белгородская области, а также Крым.

