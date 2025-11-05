«Бобровое суперлуние» сняли в Подмосковье

В Подмосковье сняли «Бобровое суперлуние»

Над Московской областью сняли на камеру «Бобровую луну» или «Бобровое суперлуние». Фотографии очевидцев опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Суперлуние — это астрономическое явление, во время которого полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей. Оно происходит от трех до шести раз в год. При этом луна, которую можно наблюдать в ноябре текущего года, считается одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к планете точку случатся с разницей в десять часов — меньше, чем во время суперлуния в октябре.

Ноябрьское суперлуние называют «Бобровой Луной» из-за его совпадения с окончанием сезона активности бобров перед появлением ледяного покрова. Явление также имеет название «Луна охотника», так как такая луна дает больше света и упрощает охоту в темное время суток.

