19:42, 5 ноября 2025Экономика

«Бобровое суперлуние» сняли в Подмосковье

В Подмосковье сняли «Бобровое суперлуние»
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Над Московской областью сняли на камеру «Бобровую луну» или «Бобровое суперлуние». Фотографии очевидцев опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Суперлуние — это астрономическое явление, во время которого полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей. Оно происходит от трех до шести раз в год. При этом луна, которую можно наблюдать в ноябре текущего года, считается одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к планете точку случатся с разницей в десять часов — меньше, чем во время суперлуния в октябре.

Ноябрьское суперлуние называют «Бобровой Луной» из-за его совпадения с окончанием сезона активности бобров перед появлением ледяного покрова. Явление также имеет название «Луна охотника», так как такая луна дает больше света и упрощает охоту в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела самая черная в мире орхидея-паук — Максиллярия шункеана.

Свежая Россия
