Бывшему замдиректора департамента Минприроды России вынесли приговор

Экс-замдиректора департамента Минприроды России Яковлев получил 9,5 года

В Челябинской области суд приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева по делу о получении взяток. Об этом сообщает URA.RU.

Яковлев будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей.

Экс-чиновник ежемесячно получал от директора национального парка «Таганай» Эльвины Новоселовой по 50 тысяч рублей, которые брались из премии сотрудников. Суммарно она передала ему 1,1 миллиона рублей. Еще 2,2 миллиона рублей обвиняемый получил от Ульяны Филипповой за право торговать сувенирами и едой на территории парка. Кроме того, экс-директор передал мини-погрузчик, полученные по нацпроекту, транспортной компании. Через год его вернули неисправным.

Новоселова получила четыре года условно, дело в отношении остальных подельников Яковлева было прекращено.