18:42, 5 ноября 2025Силовые структуры

Дело о насилии над подростком с ДЦП в российском диспансере отменили

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Тверской области прокуратура отменила уголовное дело о возможном насилии над 17-летним юношей с ДЦП в психиатрическом отделении. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По данным источника, 13 октября мать подростка заметила у него ссадины в области заднего прохода и тогда же обратилась в Следственный комитет. До этого юноша три месяца проходил лечение в диспансере.

20 октября было возбуждено уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, но на следующий день решение отменили. Причиной стало отсутствие данных, свидетельствующих о признаках преступления. Материалы дела вернули следователям для дополнительной проверки.

