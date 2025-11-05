Забота о себе
02:24, 5 ноября 2025Забота о себе

Девушка взбесила партнера разговором о запахе его пениса и оказалась в тупике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Девушка, которая завела с партнером разговор о запахе от его пениса, оказалась в тупике. Своей историей она поделилась в разделе Sex форума Reddit.

По словам автора поста, она набралась смелости и сказала парню, что его гениталии неприятно пахнут, даже когда он одет. «Он уже несколько раз просил меня заняться с ним сексом, но я действительно не могу, пока он не будет пахнуть лучше. Многие советовали мне попросить его лучше мыть эти органы, поэтому я сказала: "Я знаю, что парни потеют там, и пенис может иметь неприятный запах. Ты не мог бы помыть его получше, чтобы нам обоим было приятнее?"» — рассказала она.

Мужчину взбесили слова его девушки. Услышав о неприятном запахе, он обиделся и нецензурно выругался на девушку. «Начал рассказывать, что его бывшая тоже жаловалась на ту же проблему, на то, что мы обе сумасшедшие. Хотя я точно не вела себя грубо», — посетовала девушка и призналась, что не знает, как ей стоит поступить.

В комментариях пользователи порекомендовали ей убедиться в том, что партнер действительно следит за гигиеной. Некоторые посоветовали ей бросить мужчину, другие же мягко намекнули, что, если сразу две девушки жаловались на запах от гениталий, скорее всего, он действительно есть.

Ранее женщины, работавшие стриптизершами, вспомнили о просьбах клиентов, которые считают самыми странными. Одна стриптизерша вспомнила, что клиент носил с собой патронташ с капсулами, заполненными прахом его собаки.

    Все новости