Единственный выживший в авиакатастрофе признался в ежедневных страданиях

Единственный выживший в авиакатастрофе признался, что больше ни с кем не говорит

Единственный выживший в авиакатастрофе с самолетом Air India признался в ежедневных страданиях. Об этом он рассказал в интервью BBC News India, опубликованном на YouTube-канале службы новостей.

При крушении борта Air India не выжил 241 человек. Вишваш Кумар Рамеш получил всемирную известность после того, как смог самостоятельно выползти из-под обломков самолета. Свое спасение он называет чудом, но в катастрофе он потерял родного брата. «Для меня после этого происшествия все стало очень сложно. Я больше ни с кем не разговариваю и не могу много говорить. Я думаю об этом всю ночь, и я страдаю морально», — признался Рамеш.

Он добавил, что чувствует себя одновременно самым везучим и самым несчастным человеком. Также, по его словам, каждый день для его семьи — это боль. После возвращения домой в Лестер (Великобритания) у Рамеша диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, выжившего до сих пор мучают полученные при авиакатастрофе травмы: плечо, нога, колено и спина периодически болят, из-за чего он не может ни работать, ни управлять автомобилем.

После потери брата рыбный бизнес, который Рамеш вел вместе с ним, пришел в упадок. Выплаченных авиакомпанией 30 тысяч долларов (более 2,4 миллиона рублей), по признанию мужчины, недостаточно для восстановления компании.

Ранее Рамеш рассказал, что отказался возвращаться к семье из-за страха перед полетами. Он проходил курс психологической помощи в местной больнице Индии.