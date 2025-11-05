Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:35, 5 ноября 2025Путешествия

Единственный выживший в авиакатастрофе признался в ежедневных страданиях

Единственный выживший в авиакатастрофе признался, что больше ни с кем не говорит
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: BBC News India / YouTube

Единственный выживший в авиакатастрофе с самолетом Air India признался в ежедневных страданиях. Об этом он рассказал в интервью BBC News India, опубликованном на YouTube-канале службы новостей.

При крушении борта Air India не выжил 241 человек. Вишваш Кумар Рамеш получил всемирную известность после того, как смог самостоятельно выползти из-под обломков самолета. Свое спасение он называет чудом, но в катастрофе он потерял родного брата. «Для меня после этого происшествия все стало очень сложно. Я больше ни с кем не разговариваю и не могу много говорить. Я думаю об этом всю ночь, и я страдаю морально», — признался Рамеш.

Материалы по теме:
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии. Кто он и в каком состоянии?
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии.Кто он и в каком состоянии?
12 июня 2025
В Индии пассажирский самолет рухнул на дом, погибли сотни человек. Кадры с места катастрофы
В Индии пассажирский самолет рухнул на дом, погибли сотни человек.Кадры с места катастрофы
12 июня 2025

Он добавил, что чувствует себя одновременно самым везучим и самым несчастным человеком. Также, по его словам, каждый день для его семьи — это боль. После возвращения домой в Лестер (Великобритания) у Рамеша диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, выжившего до сих пор мучают полученные при авиакатастрофе травмы: плечо, нога, колено и спина периодически болят, из-за чего он не может ни работать, ни управлять автомобилем.

После потери брата рыбный бизнес, который Рамеш вел вместе с ним, пришел в упадок. Выплаченных авиакомпанией 30 тысяч долларов (более 2,4 миллиона рублей), по признанию мужчины, недостаточно для восстановления компании.

Ранее Рамеш рассказал, что отказался возвращаться к семье из-за страха перед полетами. Он проходил курс психологической помощи в местной больнице Индии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

    Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости