Европейским лидерам задали вопрос об Украине

Мема: Спонсирование конфликта на Украине — опасное направление для Европы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Спонсирование конфликта на Украине — опасное направление для Европы. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема на странице в соцсети X.

Он напомнил, что Европейский союз (ЕС) одобрил выделение 1,8 миллиарда евро для Украины. Кроме того, по его словам, Европа вкладывает значительные средства в подготовку к полномасштабному конфликту, а на перевооружение, как ожидается, будет потрачено 6,8 триллиона евро.

«Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая вскоре распространится на города ЕС?» — задался вопросом политик.

Ранее Мема заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует трезво взглянуть на ситуацию и сделать шаг в сторону переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что Запад не сможет бесконечно оказывать Украине поддержку, тем более сейчас, когда в Европе ухудшается политическая ситуация.

