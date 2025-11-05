Экономика
11:52, 5 ноября 2025Экономика

Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Мега»

Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Мега» УК «Велес Менеджмент»
Вячеслав Агапов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Мега» УК «Велес Менеджмент». Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает РИА Новости.

В портфель группы «Мега» входят одноименная управляющая компания и 14 торговых центров в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В Газпромбанке объяснили решение реализацией дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости.

«Мы с уверенностью можем сказать, что вывели "Мегу" на абсолютно новый уровень: обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тысячи квадратных метров ушедшей ИКЕА», — обяснил заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы группы, Тигран Хачатуров.

Новым генеральным директором УК «Мега» станет Оксана Козлова, которая более 10 лет трудилась в компании. Она займется развитием портфеля коммерческой недвижимости и других проектов, находящихся под управлением группы.

Компания IKEA объявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Отечественные мебельные производители, поставлявшие товары для IKEA, стали самостоятельно продавать созданную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции. В 2023 году, по словам юриста, Газпромбанк выкупил у IKEA сеть ее торговых центров МЕГА.

