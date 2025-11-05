Забота о себе
07:02, 5 ноября 2025Забота о себе

Гинеколог перечислила опасные виды интимной смазки

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

Любителей всего натурального предупредили, что использование вазелина или кокосового масла в качестве интимной смазки может привести к непредсказуемому результату. Об опасности таких экспериментов предупредила акушер-гинеколог Гаана Шринивас в беседе с Indian Express.

Врач подчеркнула, что натуральное не всегда безопасно, особенно в интимных зонах. Например, кокосовое масло может изменить pH-баланс влагалища, повысить риск бактериальных или грибковых инфекций, а также вызвать раздражение или аллергические реакции. Кроме того, оно разрушает латексные презервативы, увеличивая риск инфекций, передающихся половым путем и незапланированной беременности. Гинеколог добавила, что такой же эффект имеют вазелин и всевозможные лосьоны.

Использовать слюну вместо лубриканта тоже не лучшая идея, считает Шринивас. По ее словам, такая смазка повышает риск бактериального вагиноза, дрожжевых инфекций и заражения герпесом. Помимо этого слюна плохо увлажняет ткани, что может привести к микротравмам, а затем к раздражению и инфекциям.

Гинеколог также предупредила, что альтернативные смазки уменьшают шансы на зачатие. Она пояснила, что вещества на масляной основе влияют на подвижность сперматозоидов, а в слюне содержатся ферменты, которые способны их разрушать.

Ранее гинекологи Ян Карри и Энн Хендерсон предупредили, что из-за отсутствия смазки может начаться кровотечение во время или после секса. Они призвали обратиться к врачу, так как этот симптом также может быть признаком многих опасных заболеваний.

