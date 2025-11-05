Глава МАГАТЭ рассказал о судьбе обогащенного Ираном урана после ударов Израиля и США

Глава МАГАТЭ Гросси: Обогащенный уран после ударов Израиля и США остался в Иране

Почти весь обогащенный уран после ударов Израиля и США по-прежнему остается в Иране. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси газете Financial Times.

Глава агентства назвал ущерб от ударов по иранским объектам огромным, однако «большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60 процентов, а также до 20, 5 и 2 процентов, все еще там». «Само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство». — подчеркнул Гросси.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские власти не располагают точными данными о том, сколько из 400 килограммов обогащенного до 60 процентов урана уцелело после июньских ударов США. Он отметил, что большая часть урана осталась под завалами разрушенных зданий. При этом он отметил, что извлекать его до создания необходимых условий не планируется.