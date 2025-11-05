Развеян главный миф о вреде физкультуры для сердца

JACC: Advances: Занятия спортом могут снизить ЧСС в покое на 10%

Специалисты развеяли популярный миф о том, что занятия физкультурой негативно влияют на здоровье сердца и ускоряют его износ. Исследование опубликовано в журнале JACC: Advances.

Ученые Научно-исследовательский кардиологического института имени Виктора Чанга (Австралия) заявили, что разрушили главный миф о вреде регулярных физических упражнений — якобы они увеличивают количество сердечных сокращений и изнашивают орган. Медики выяснили, что у занимающихся спортом частота пульса в среднем ниже на 10 процентов, чем у людей, забросивших физкультуру.

Согласно научным данным, у тренированных людей частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое составляет 68 ударов в минуту, у остальных — 76 ударов в минуту. То есть за сутки сердце занимающихся спортом людей «экономит» около 11,5 тысяч ударов. «Хотя сердце спортсменов работает интенсивнее во время тренировок, более низкие показатели в состоянии покоя с лихвой компенсируют этот недостаток», — заметил профессор Ла Жерш.

Более медленный пульс в состоянии покоя ученый назвал признаком хорошей физической формы и важным индикатором долгосрочного здоровья. «Даже если вы усиленно тренируетесь всего час в день, ваше сердце бьется медленнее оставшиеся 23 часа», — подытожил автор.

