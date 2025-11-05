Силовые структуры
17:49, 5 ноября 2025
Силовые структуры

Имущество бывшего вице-губернатора на 70 миллионов рублей отошло российской казне

У экс-вице-губернатора Рязанской области Грекова конфисковано имущество
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова общей стоимостью 70,4 миллиона рублей конфисковано в пользу российской казны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Приговор в отношении экс-чиновника вступил в законную силу. 16 мая Советский районный суд Рязани признал Грекова виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Его осудили на 17 лет колонии за получение взяток в размере 136 миллионов рублей.

18 ноября этот же суд рассмотрит иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства активов Грекова.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год он получил от предпринимателей незаконное вознаграждение, взамен пообещав содействие заключению госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Также была арестована бывший заместитель министра здравоохранения области экс-сенатор Ирина Петина.

В декабре 2020 года на пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Грекову звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Эта информация не подтвердилась, а через год госслужащий ушел с поста.

