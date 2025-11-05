Известная певица в нижнем белье снялась в клипе

Английская певица Диана Викерс в откровенном образе снялась в клипе

Известная английская певица Диана Викерс в откровенном образе снялась в клипе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость предстала на одном из размещенных снимков в черном атласном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера с поролоновой чашкой и трусов с низкой посадкой.

Помимо этого, она надела чулки с кружевом и пояс для них. Поверх упомянутых изделий звезда накинула серую меховую шубу.

В октябре дочь популярной телеведущей показала обнаженные фото. Американская модель Амелия Грей Хэмлин предстала под водой.