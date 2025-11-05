Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:02, 5 ноября 2025Ценности

Известная певица в нижнем белье снялась в клипе

Английская певица Диана Викерс в откровенном образе снялась в клипе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @leocackett_studio

Известная английская певица Диана Викерс в откровенном образе снялась в клипе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость предстала на одном из размещенных снимков в черном атласном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера с поролоновой чашкой и трусов с низкой посадкой.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, она надела чулки с кружевом и пояс для них. Поверх упомянутых изделий звезда накинула серую меховую шубу.

В октябре дочь популярной телеведущей показала обнаженные фото. Американская модель Амелия Грей Хэмлин предстала под водой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

    Густой туман окутал Москву

    Гимнастка показала фигуру в прозрачном платье с откровенным вырезом

    Биткоин резко подешевел

    Белоусов обратился к российским военным

    Назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия»

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Появились кадры с места обнаружения семи жертв пожара в российском регионе

    Windows сжали до невероятных размеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости