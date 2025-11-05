Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 5 ноября 2025Бывший СССР

Литва попросит Белоруссию открыть границу для одного действия

Премьер Литвы Ругинене: Вильнюс попросит Минск разрешить фурам вернуться
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Вильнюс попросит Минск открыть границу фурам из Литвы, чтобы они смогли вернуться из Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене, передает LRT.

«Вчера в министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, и сегодня решено обратиться к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой», — заявила глава кабмина.

Ругинене добавила, что переговоры Литвы с Белоруссией уже ведутся, не уточнив, на каком уровне именно. Она также уточнила, что сама граница с Белоруссией до 30 ноября будет закрытой.

Ранее спикер сейма (парламента) Литвы Юозас Олекас заявил, что республике стоит открыть границу с Белоруссией после решения проблемы с запуском контрабандистских воздушных шаров. Принятые меры способствуют борьбе с контрабандистами, однако мешают людям жить нормальной жизнью, заключает чиновник.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    В США раскрыли подробности испытаний компонента ядерной триады

    Россиян призвали растягивать покупку квартиры

    Россияне назвали любимые города страны для коротких путешествий

    Валиева вернулась к тренировкам после дисквалификации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости