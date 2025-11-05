Литва попросит Белоруссию открыть границу для одного действия

Премьер Литвы Ругинене: Вильнюс попросит Минск разрешить фурам вернуться

Вильнюс попросит Минск открыть границу фурам из Литвы, чтобы они смогли вернуться из Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене, передает LRT.

«Вчера в министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, и сегодня решено обратиться к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой», — заявила глава кабмина.

Ругинене добавила, что переговоры Литвы с Белоруссией уже ведутся, не уточнив, на каком уровне именно. Она также уточнила, что сама граница с Белоруссией до 30 ноября будет закрытой.

Ранее спикер сейма (парламента) Литвы Юозас Олекас заявил, что республике стоит открыть границу с Белоруссией после решения проблемы с запуском контрабандистских воздушных шаров. Принятые меры способствуют борьбе с контрабандистами, однако мешают людям жить нормальной жизнью, заключает чиновник.