Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 5 ноября 2025Бывший СССР

В Литве захотели открыть границу с Белоруссией при одном условии

В Литве допустили открытие границы с Белоруссией после решения проблемы с шарами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Литве стоит открыть границу с Белоруссией после решения проблемы с запуском контрабандистских воздушных шаров. Такое развитие событий допустил спикер сейма республики Юозас Олекас, передает LRT.

Он подчеркнул, что принятые меры способствуют борьбе с контрабандистами, однако мешают людям жить нормальной жизнью.

«Принятые сейчас меры дадут эффект (...) — в последние дни воздушных шаров не было. Независимо от реакции белорусского режима, мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-нибудь снова были открыты», — сказал депутат.

Власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением данного срока. Комментируя данное решение, глава МИД Белоруссии отметил, что оно в большей степени навредит самой Литве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости