Путин изменил состав руководства одного из российских министерств

Президент России Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Об изменении состава руководства министерства сообщается на официальном портале правовых актов.

Причины отставки Герасимова с поста замминистра не называются. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа. Указ подписан пятого ноября 2025 года.

Герасимов занимал должность замглавы МЧС с 31 января 2023 года. В структуру он пришел из «коммерческих организаций».

Ранее сегодня, 5 ноября, сообщалось, что Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области — им стал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

