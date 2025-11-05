Путин изменил состав руководства одного из российских министерств

Президент России Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Об изменении состава руководства министерства сообщается на официальном портале правовых актов.

Причины отставки Герасимова с поста замминистра не называются. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа. Указ подписан пятого ноября 2025 года.

Герасимов занимал должность замглавы МЧС с 31 января 2023 года. В структуру он пришел из «коммерческих организаций».

Ранее сегодня, 5 ноября, сообщалось, что Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области — им стал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.