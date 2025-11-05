Путин изменил состав руководства одного из российских министерств

Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Об изменении состава руководства министерства сообщается на официальном портале правовых актов.
Причины отставки Герасимова с поста замминистра не называются. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа. Указ подписан пятого ноября 2025 года.
Герасимов занимал должность замглавы МЧС с 31 января 2023 года. В структуру он пришел из «коммерческих организаций».
Ранее сегодня, 5 ноября, сообщалось, что Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области — им стал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.