В Канаде на охотника напала медведица

В Канаде к югу от города Кокран, провинция Альберта, медведи гризли напали на охотника. Об этом сообщает CBC News.

Нападавшую медведицу подстрелил напарник пострадавшего. Второй медведь скрылся.

Охотника, мужчину в возрасте около 30 лет, доставили в больницу на вертолете. По заключению медиков, его жизни ничто не угрожает.

Позже рядом с местом инцидента нашли трех медвежат. По мнению специалистов, неподалеку находится их берлога. При этом из-за их возраста трудно оценить шансы на самостоятельное выживание. По заявлению властей провинции, ожидается, что детеныши скоро залягут в спячку, а весной смогут найти в окрестностях достаточные запасы корма.

Ранее сообщалось, что в городе Монровия, штат Калифорния, США, черный медведь-рецидивист проник в жилой дом, напугал собачку и порылся в холодильнике. Домовладелица не стала ничего делать, и через 20 минут медведь ушел.