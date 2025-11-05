Москвич раскрыл мотив сотрудничества с НАТО

ФСБ: Москвич сотрудничал с иностранной спецслужбой ради переезда в другую страну

Житель Москвы, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, назвал мотив сотрудничества со спецслужбой страны НАТО, сообщает РИА Новости.

Мужчина признался, что рассчитывал переехать в другую страну. На допросе он рассказал о знакомстве с женщиной, которая предложила ему сотрудничество в обмен на помощь с переездом. Она взяла адрес его электронной почты, и с москвичом связался куратор, который попросил передать некоторую информацию об оппозиционных гражданах России, также ему поступило предложение заняться диверсионной деятельностью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что стало известно об интересе НАТО к оппозиционно настроенным россиянам.