На Украине придумали новый способ пополнить ряды ВСУ

NYT: На Украине введут срочные контракты для пополнения рядов ВСУ
Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

На Украине введут срочные контракты для пополнения рядов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, украинские военные служат по бессрочным контрактам, которые воспринимаются как «билет в один конец». Из-за этого энтузиазм от службы среди военнослужащих угас.

Как рассказал министр обороны республики, экс-премьер Денис Шмыгаль, новая система не заменит мобилизацию, однако предоставит отслужившим по срочному контракту два года и больше прав на отсрочку от мобилизации сроком на год.

«Это положение, по всей видимости, призвано замотивировать украинцев, которые не желали служить. После почти четырех лет полномасштабной войны Украина столкнулась с общенациональной проблемой уклонения от призыва», — подчеркнули журналисты.

Ранее бывший украинский военнослужащий рассказал о случаях «увольнения» с военной службы на Украине за деньги. Он привел в пример историю одного из военных, которого комиссовали на год за четыре тысячи долларов.

