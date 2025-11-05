Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:49, 5 ноября 2025Путешествия

На юге России сошедший сель заблокировал 21 человека в районе туристической пещеры

В Карачаево-Черкесии эвакуировали 21 человека у пещеры Южная
Елизавета Гринберг (редактор)

В Карачаево-Черкесии сошедший сель заблокировал 21 человека в районе туристической пещеры Южная. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

На видео заметен большой объем сошедшей земляной массы. Как сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС по республике, инцидент произошел 4 ноября на грунтовой дороге у поселка Рожкао в Урупском районе.

В результате этого на дороге оказались заблокированы семь машин, внутри находились жители города Черкесска. В числе них было шесть детей. Им пришлось прождать помощи всю ночь, эвакуировать их смогли только утром следующего дня. Сообщается, что пострадавших и не выживших на юге России нет.

Ранее четверо россиян попали под лавину в Магаданской области и не выжили. Туристы вышли из поселка Синегорье, предварительно зарегистрировавшись, и передвигались на лыжах.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости