На юге России сошедший сель заблокировал 21 человека в районе туристической пещеры

В Карачаево-Черкесии эвакуировали 21 человека у пещеры Южная

В Карачаево-Черкесии сошедший сель заблокировал 21 человека в районе туристической пещеры Южная. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

На видео заметен большой объем сошедшей земляной массы. Как сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС по республике, инцидент произошел 4 ноября на грунтовой дороге у поселка Рожкао в Урупском районе.

В результате этого на дороге оказались заблокированы семь машин, внутри находились жители города Черкесска. В числе них было шесть детей. Им пришлось прождать помощи всю ночь, эвакуировать их смогли только утром следующего дня. Сообщается, что пострадавших и не выживших на юге России нет.

Ранее четверо россиян попали под лавину в Магаданской области и не выжили. Туристы вышли из поселка Синегорье, предварительно зарегистрировавшись, и передвигались на лыжах.