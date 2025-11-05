Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:46, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе выступили с обвинением в адрес Зеленского и Сырского

L'AntiDiplomatico: Зеленский и Сырский скрывают от украинцев ситуацию на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сознательно вводят население в заблуждение относительно ситуации на фронте. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах», — подчеркивается в материале.

Так, пишет L'AntiDiplomatico, Сырский назвал ситуацию на фронте «сложной», однако при этом поспешил добавить, что она не слишком тяжелая. В это время Министерство иностранных дел (МИД) Украины, пытаясь скрыть данные о происходящем с ВСУ, угрожает журналистам, отмечается в публикации.

Ранее Зеленский сообщил, что прибыл на покровское направление, а также заявил о «некоторых проблемах», которые он пообещал решить.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    Шансы москвичей увидеть суперлуние в ночь с 5 на 6 ноября оценили

    Мерц пригрозил сирийским беженцам депортациями

    В смартфоны Apple вернут функцию первого iPhone

    Россиянам назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

    В МИД России высказались об ответе на возможную конфискацию активов в ЕС

    Модель рассказала об извращенных вкусах брата короля Карла III

    Сотрудница забыла отключить звук во время собеседования и опозорилась перед соискателем

    Популярная актриса вышла в свет с голой грудью

    На Западе выступили с обвинением в адрес Зеленского и Сырского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости