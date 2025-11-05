На Западе выступили с обвинением в адрес Зеленского и Сырского

L'AntiDiplomatico: Зеленский и Сырский скрывают от украинцев ситуацию на фронте

Украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сознательно вводят население в заблуждение относительно ситуации на фронте. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах», — подчеркивается в материале.

Так, пишет L'AntiDiplomatico, Сырский назвал ситуацию на фронте «сложной», однако при этом поспешил добавить, что она не слишком тяжелая. В это время Министерство иностранных дел (МИД) Украины, пытаясь скрыть данные о происходящем с ВСУ, угрожает журналистам, отмечается в публикации.

Ранее Зеленский сообщил, что прибыл на покровское направление, а также заявил о «некоторых проблемах», которые он пообещал решить.