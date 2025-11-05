Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:50, 5 ноября 2025Спорт

Назван диагноз сына Плющенко

Яна Рудковская заявила, что у Александра Плющенко мутирующая форма ротавируса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Продюсер Яна Рудковская назвала диагноз 12-летнего сына Александра Плющенко, который был ранее доставлен в больницу. Ее слова приводит ТАСС.

Рудковская заявила, что у сына мутирующая форма ротавируса с тошнотой и рвотой. «К сожалению, ни один анализ не показал, сказали, что этиология вирусной инфекции непонятна. Но у нас не болеет никто», — подчеркнула она, добавив, что ситуация с температурой была достаточно сложная.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца — Евгения Плющенко. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.

Позднее Плющенко-младший опроверг попадание в больницу. Он рассказал, что сейчас у него температура 37.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

    Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости