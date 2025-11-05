Назван диагноз сына Плющенко

Яна Рудковская заявила, что у Александра Плющенко мутирующая форма ротавируса

Продюсер Яна Рудковская назвала диагноз 12-летнего сына Александра Плющенко, который был ранее доставлен в больницу. Ее слова приводит ТАСС.

Рудковская заявила, что у сына мутирующая форма ротавируса с тошнотой и рвотой. «К сожалению, ни один анализ не показал, сказали, что этиология вирусной инфекции непонятна. Но у нас не болеет никто», — подчеркнула она, добавив, что ситуация с температурой была достаточно сложная.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца — Евгения Плющенко. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.

Позднее Плющенко-младший опроверг попадание в больницу. Он рассказал, что сейчас у него температура 37.