Названы города России с самым дорогим бензином

«ПромРейтинг»: Самый дорогой бензин в Севастополе, самый дешевый — в Омске

Севастополь занял первое место в рейтинге стоимости бензина среди регионов России, там водителям придется раскошелиться на топливо больше всего. А вот самая низкая стоимость бензина в Омской области, об этом говорится в исследовании аналитического агентства «ПромРейтинг».

Согласно исследованию, по итогам сентября 2025 года в 47 регионах страны произошел рост цен на бензин на 2,6 процента и более. Самое большое повышение было зафиксировано в Севастополе — на 10,2 процента.

Средняя стоимость бензина в Севастополе составила — 78,26 рубля, вторую строчку в «дорогом» рейтинге занял Камчатский край, там за литр бензина придется заплатить в среднем 76,91 рубля, на третьем месте — Сахалинская область, где стоимость бензина составляет 76,71 рубля.

Если говорить о самом дешевом бензине, то первое место в сентябре заняла Омская область — стоимость 58,47 рубля, затем идет Курганская область с 58,70 рубля и Алтайский край, там литр топлива стоит 59,80 рубля.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин оценили влияние утильсбора на потребление бензина в России.