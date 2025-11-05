Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:09, 5 ноября 2025Россия

Названы города России с самым дорогим бензином

«ПромРейтинг»: Самый дорогой бензин в Севастополе, самый дешевый — в Омске
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Севастополь занял первое место в рейтинге стоимости бензина среди регионов России, там водителям придется раскошелиться на топливо больше всего. А вот самая низкая стоимость бензина в Омской области, об этом говорится в исследовании аналитического агентства «ПромРейтинг».

Согласно исследованию, по итогам сентября 2025 года в 47 регионах страны произошел рост цен на бензин на 2,6 процента и более. Самое большое повышение было зафиксировано в Севастополе — на 10,2 процента.

Средняя стоимость бензина в Севастополе составила — 78,26 рубля, вторую строчку в «дорогом» рейтинге занял Камчатский край, там за литр бензина придется заплатить в среднем 76,91 рубля, на третьем месте — Сахалинская область, где стоимость бензина составляет 76,71 рубля.

Если говорить о самом дешевом бензине, то первое место в сентябре заняла Омская область — стоимость 58,47 рубля, затем идет Курганская область с 58,70 рубля и Алтайский край, там литр топлива стоит 59,80 рубля.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин оценили влияние утильсбора на потребление бензина в России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Военкор сообщил о взрыве в Донецке

    Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

    В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

    Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

    «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

    Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

    Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости