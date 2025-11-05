Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

В Абакане завели уголовное дело из-за отравления детей в кинотеатре

В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровью потребителей, после отравления посетителей кинотеатра в Абакане. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 ноября в кинотеатре на улице Тараса Шевченко во время просмотра фильма в малом зале вопреки правилам безопасности работала бактерицидная лампа. Это привело к отравлению 15 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних. Многие пострадавшие получили серьезные ожоги глаз.

Следователи намерены провести экспертизы для установления тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.

Ранее в Казбековском районе Дагестана 10 детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции.