Переход по всплывшей в онлайн-игре рекламе закончился для россиянина потерей миллионов

В Югре мужчина перевел аферистам 5 млн рублей за несуществующий автомобиль

Переход по всплывшей в онлайн-игре рекламе закончился для 55-летнего жителя Сургутского района Югры потерей миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по ХМАО — Югре.

Пострадавший рассказал, что играл в онлайн-игру на телефоне, когда появилось объявление о продаже машин из Европы. Мужчина заинтересовался, позвонил по указанному в рекламе номеру и оставил заявку на консультацию. Потом ему перезвонил неизвестный, который представился менеджером по продаже автомобилей. Мужчины обсудили интересующую марку автомобиля и комплектацию. Для убедительности автодилер отправлял потерпевшему фото машины с разных ракурсов.

Далее на электронную почту пострадавшего пришел договор, который было предложено прочитать и подписать. После подписания документа мужчине пообещали, что машину забронировали, поэтому надо ее полностью оплатить, а также внести оплату расходов по доставке и таможенных платежей. В результате потерпевший совершил три перевода на различные банковские реквизиты на сумму 4,8 миллиона рублей.

Далее пострадавший попросил предоставить ему договор купли-продажи, однако «менеджер» уходил от ответа и требовал все новых переводов. В результате через таможенный терминал Калининградской области пострадавший выяснил, что купленный им автомобиль не поступал в терминал. Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело.

