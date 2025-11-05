Политолог объяснил выбор нового врио главы Тверской области

Королева назначили врио главы Тверской области из-за опыта в энергетике

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев — специалист в области ЖКХ и энергоснабжения, и решение проблем в этих сферах будет одной из его главных задач на новом посту. Так выбор чиновника объяснил газете «Взгляд» политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его мнению, хороший личный контакт работавшего в энергетической компании и в ФАС Королева с руководителями российских энергетических компаний — очень важный аспект в его будущей работе.

Кроме того, Королев также прошел «школу губернаторов», а сегодня редко главами регионов назначают кого-то, кто не прошел эту программу подготовки кадров, заметил Минченко.

5 ноября президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Королева врио губернатора Тверской области.

Накануне Путин провел с политиком встречу, где и предложил возглавить Тверскую область. «В качестве главного приоритета в моей работе, конечно, будет повышение качества жизни людей», — сказал Королев.

Виталий Королев — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).