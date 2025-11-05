Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 5 ноября 2025Россия

Политолог объяснил выбор нового врио главы Тверской области

Королева назначили врио главы Тверской области из-за опыта в энергетике
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Виталий Королев

Виталий Королев. Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев — специалист в области ЖКХ и энергоснабжения, и решение проблем в этих сферах будет одной из его главных задач на новом посту. Так выбор чиновника объяснил газете «Взгляд» политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его мнению, хороший личный контакт работавшего в энергетической компании и в ФАС Королева с руководителями российских энергетических компаний — очень важный аспект в его будущей работе.

Кроме того, Королев также прошел «школу губернаторов», а сегодня редко главами регионов назначают кого-то, кто не прошел эту программу подготовки кадров, заметил Минченко.

5 ноября президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Королева врио губернатора Тверской области.

Накануне Путин провел с политиком встречу, где и предложил возглавить Тверскую область. «В качестве главного приоритета в моей работе, конечно, будет повышение качества жизни людей», — сказал Королев.

Виталий Королев — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости