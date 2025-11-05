Популярный у зумеров напиток оказался провокатором кишечной непроходимости

Хирург Монахов: Бабл-ти может привести к непроходимости

Бабл-ти — популярный у зумеров напиток с тапиоковыми шариками — может вызвать серьезное недомогание и стать провокатором кишечной непроходимости, предупредил хирург Дмитрий Монахов. Об опасности напитка он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, тапиоковые шарики, которые добавляют в бабл-ти, состоят из крахмала, который, если его охладить, становится клейким и плохо переваривается. Хирург уточнил, что по этой причине напиток становится опаснее, если добавлять в него лед или холодное молоко.

«При употреблении большого количества напитка шарики не успевают полностью размягчиться и продвинуться по кишечнику. Они слипаются между собой, образуя плотный комок, напоминающий густой цемент», — объяснил хирург. Со временем сгусток крахмала оказывается в тонкой кишке, там этот комок продолжает впитывать жидкость, в результате чего развивается кишечная непроходимость, рассказал врач.

Монахов добавил, что симптомы непроходимости — это вздутие, тошнота и ощущение тяжести, а позже — боли в животе, рвота и запор, возможно повышение температуры. Хирург добавил, что на ранних стадиях комок из крахмала можно удалить эндоскопически: врачи раздробят его, а делать разрез не придется. Однако если ткани кишечника воспалились, может потребоваться операция с удалением части кишки. Если же не обращаться к врачу, непроходимость может осложниться перитонитом, воспалением брюшины, добавил доктор.

Врач также назвал безопасную порцию бабл-ти — это 200-300 миллилитра напитка с небольшим количеством шариков.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.