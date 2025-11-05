Появились новые подробности расправы с финалисткой конкурса «Миссис Бурятия»

В Улан-Удэ подозреваемый в убийстве финалистки конкурса красоты покончил с собой

В Улан-Удэ подозреваемый в убийстве финалистки конкурса красоты покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 11 апреля 2024 года бывший полицейский увидел автомобиль, в котором были незнакомые ему мужчина и женщина. С целью разбоя он сел в салон на заднее сиденье и, угрожая пистолетом, заставил их отъехать к безлюдному месту, где вывел из машины, а затем произвел несколько выстрелов.

Похитив машину и ценные вещи, злоумышленник спрятал их неподалеку от места преступления, затем стер с машины и замел на дороге следы крови. После этого он решил избавиться от похищенной машины и оставил ее во дворе одного из домов. Ночью 13 апреля фигурант под надуманным предлогом взял машину знакомого, вывез на ней тела потерпевших с места преступления и скинул в смотровую яму заброшенного гаражного бокса на окраине города.

Далее экс-полицейский решил расправиться со знакомым, который одолжил ему машину. В ночь на 20 апреля злоумышленник приехал к нему домой и выстрелил в него из пистолета, а затем поджег смежный с домом гараж. В этот момент в дом зашли двое знакомых хозяина и увидели тело, а также подозреваемого, который поджигал помещение. Мужчина стал им угрожать, но отвлекся, и им удалось скрыться.

Фигурант запаниковал и не стал покидать место преступления. Нанес себе огнестрельное ранение, а потом был обнаружен возле горящего дома и впоследствии не выжил в больнице.

Сэсэг Буинову и ее знакомого нашли на глубине около двух метров под слоем льда, мусора и песка через год после пропажи.

Ранее сообщалось, что назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия».