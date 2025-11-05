Бывший СССР
15:57, 5 ноября 2025

Предсказано вероятное развитие боев за Красноармейск

Военный Дандыкин: После взятия Красноармейска будут создавать зону безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военные могут взять Красноармейск под контроль уже в ближайшее время, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что в последние дни все силы сосредоточены на этой задаче.

«Там большой объем окружения, около 90 квадратных километров. И еще Димитров, находящийся рядом — там тоже идут очень напряженные бои, — сказал эксперт. — У военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается всего два пути: или сдаваться в плен, или быть уничтоженными. Дальше карман закроется, и наши военные будут выходить на новые позиции».

После взятия контроля над Красноармейском российским военным, по словам Дандыкина, предстоит работа над созданием зоны безопасности, а также борьба за Краматорскую агломерацию.

«Также есть подвижки на краснолиманском направлении. В последние несколько дней все направлено на то, чтобы установить контроль над этими городами и населенными пунктами вокруг. Так что ситуация для ВСУ довольно сложная, хоть они ее и приукрашивают», — заключил Дандыкин.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба ВСУ.

    Все новости