Президент Узбекистана встретился в США с соотечественниками

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом встретился с узбекской диаспорой в США. Об этом сообщается в Telegram-канале постсоветского лидера.

«По прибытии с рабочим визитом в Вашингтон Президента Шавката Мирзиеева искренне встретила группа наших соотечественников, работающих и учащихся в США», — говорится в пресс-релизе. Диаспора встретила его в национальных костюмах.

В Вашингтоне Мирзиеев примет участие в совместном с другими постсоветскими среднеазиатскими республиками саммите «С5+1» (Центральная Азия — США). Помимо лидера Узбекистана, в нем примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

На встрече будут обсуждаться экспорт минеральных ресурсов из этих стран, а также транспортные коридоры из Средней Азии в Европу через Южный Кавказ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал желательным участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе саммита в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне. Казахстанский лидер предложил расширить географию Средней Азии за счет Азербайджана.