15:24, 5 ноября 2025Экономика

Продажи электромобилей в России резко просели

Минпромторг: Продажи новых электрокаров в России упали почти на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам десяти месяцев 2025 года продажи новых электромобилей упали на 38 процентов. Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на Минпромторг.

В целом рынок новых электрокаров составил 10 тысяч 403 единицы. В январе-октябре 2024 года речь шла о 16 тысячах 705 штуках. Доля электромобилей, произведенных в России, по итогам десяти месяцев дошла до 32 процентов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 12 процентных пунктов.

По данным «Автостат», в сентябре жители России купили 1 тысячу 629 электромобилей с пробегом. Это на 16 процентов превысило показатели августа. Кроме того, достигнутый результат оказался на 50 процентов выше того, что имел место в сентябре 2024 года. Почти 34 процента от всех купленных в сентябре 2025 года подержанных электрокаров пришлось на японский бренд Nissan.

По прогнозам, электрокары войдут в категорию тех транспортных средств, которые подорожают особенно сильно из-за новой методики расчета утилизационного сбора.

