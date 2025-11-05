Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:52, 5 ноября 2025Наука и техника

Развеян популярный миф об интервальном голодании

STM: Интервальное голодание без снижения калорий оказалось неэффективным
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ARVD73 / Shutterstock / Fotodom

Интервальное питание, при котором прием пищи ограничен несколькими часами в день, оказалось неэффективным для улучшения показателей сердечно-сосудистого и метаболического здоровья, если общее количество калорий остается неизменным. К такому выводу пришли ученые Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке, опубликовавшие работу в Science Translational Medicine (STM).

В эксперименте участвовала 31 женщина с лишним весом или ожирением. В течение двух недель одни ели с 08:00 до 16:00, другие — с 13:00 до 21:00, но обе группы потребляли одинаковое количество калорий. Несмотря на строгий контроль рациона и высокий уровень соблюдения режима, исследователи не обнаружили значимых изменений в чувствительности к инсулину, уровне сахара, холестерина или воспалительных маркеров.

Единственным эффектом стала легкая перестройка внутренних биоритмов: участницы, питавшиеся позже, засыпали и просыпались чуть позже. Ученые подчеркивают, что польза интервального голодания, зафиксированная ранее, вероятнее всего, связана не с временем приема пищи, а с непреднамеренным снижением калорийности рациона.

Ранее стало известно, что продолжительные паузы между приемами пищи могут замедлять болезнь Альцгеймера сильнее, чем просто сокращение калорий.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

    Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости