Развеян популярный миф об интервальном голодании

STM: Интервальное голодание без снижения калорий оказалось неэффективным

Интервальное питание, при котором прием пищи ограничен несколькими часами в день, оказалось неэффективным для улучшения показателей сердечно-сосудистого и метаболического здоровья, если общее количество калорий остается неизменным. К такому выводу пришли ученые Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке, опубликовавшие работу в Science Translational Medicine (STM).

В эксперименте участвовала 31 женщина с лишним весом или ожирением. В течение двух недель одни ели с 08:00 до 16:00, другие — с 13:00 до 21:00, но обе группы потребляли одинаковое количество калорий. Несмотря на строгий контроль рациона и высокий уровень соблюдения режима, исследователи не обнаружили значимых изменений в чувствительности к инсулину, уровне сахара, холестерина или воспалительных маркеров.

Единственным эффектом стала легкая перестройка внутренних биоритмов: участницы, питавшиеся позже, засыпали и просыпались чуть позже. Ученые подчеркивают, что польза интервального голодания, зафиксированная ранее, вероятнее всего, связана не с временем приема пищи, а с непреднамеренным снижением калорийности рациона.

Ранее стало известно, что продолжительные паузы между приемами пищи могут замедлять болезнь Альцгеймера сильнее, чем просто сокращение калорий.