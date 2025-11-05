Забота о себе
06:30, 5 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасном способе хранения алкоголя

Химик Дорохов: Хранение алкоголя в пластике связано с эндокринными нарушениями
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Хранение алкоголя в пластиковой таре чревато переходом химических веществ из упаковки в сам продукт, что может быть крайне опасно для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В некоторый видах пластика могут присутствовать фталаты и другие соединения. Их длительное воздействие связано с эндокринными нарушениями, — сказал химик. — А посторонние примеси могут не только негативно влиять на здоровье, но и существенно ухудшать органолептические свойства напитка, придавая ему посторонний привкус и запах».

Другой риск, по словам Дорохова, связан с барьерными свойствами пластика. ПЭТ, в отличие от стекла, не является абсолютным барьером для кислорода. Его проникновение в тары с алкоголем, как объяснил химик, приводит к необратимому окислению, в результате которого напиток теряет свой первоначальный вкус и аромат, приобретает неприятный запах окислившегося спирта или уксуса.

«Химически инертным и безопасным материалом для хранения спиртосодержащих жидкостей является стекло: оно не вступает в реакцию с этанолом, не пропускает кислород и надежно защищает содержимое от внешних воздействий», — заключил эксперт.

    Обсудить
