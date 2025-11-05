Экономика
19:23, 5 ноября 2025Экономика

Россиянам дали прогноз по снегу в декабре

Шувалов: Устойчивый снежный покров сформируется в центральной России в декабре
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Устойчивый снежный покров сформируется в Центральной России не раньше декабря. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

По словам синоптика, снег будет идти с 14 по 17 ноября, но в небольшом количестве. «После этого наступит следующая волна потепления и этот снег смоет», — добавил Шувалов.

В центральной части страны ожидаются две волны кратковременного похолодания. 10 и 11 ноября днем температура опустится до пяти градусов, а 14 и 15 ноября достигнет отрицательных значений, от нуля до минус пяти градусов. Однако в конце второй декады месяца средняя температура вновь станет положительной.

Ранее стало известно, что первый снег выпадет в Москве уже на следующей неделе, 11 ноября.

