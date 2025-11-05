Россияне назвали любимые города страны для коротких путешествий

Россияне назвали Кострому и Тулу любимыми городами для коротких путешествий

Российские туристы назвали любимые города страны для коротких путешествий на 1-2 ночи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, стало известно, что чаще всего (13 процентов) соотечественники выбирают для недолгих поездок Иркутск, а также Кострому (12 процентов) и Тулу (11 процентов). В пятерку лидеров также попали Петрозаводск (10 процентов) и Астрахань (9 процентов).

«Почти треть россиян регулярно выбирают форматы на 1-2 ночи, причем их маршруты охватывают как Золотое кольцо, так и отдаленные регионы. <...> Классические направления Золотого кольца сохраняют популярность, однако их доля в общем рейтинге ниже, чем у сибирских городов. Это указывает на смещение туристических потоков в сторону более дальних, но насыщенных уникальными достопримечательностями маршрутов», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что в 2025-м россияне стали в полтора раза чаще интересоваться отдыхом в горах, чем годом ранее. По данным аналитиков, для таких поездок туристы чаще всего выбирают Краснодарский край.