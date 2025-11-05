Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:00, 5 ноября 2025Моя страна

Россияне назвали любимые города страны для коротких путешествий

Россияне назвали Кострому и Тулу любимыми городами для коротких путешествий
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские туристы назвали любимые города страны для коротких путешествий на 1-2 ночи. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, стало известно, что чаще всего (13 процентов) соотечественники выбирают для недолгих поездок Иркутск, а также Кострому (12 процентов) и Тулу (11 процентов). В пятерку лидеров также попали Петрозаводск (10 процентов) и Астрахань (9 процентов).

«Почти треть россиян регулярно выбирают форматы на 1-2 ночи, причем их маршруты охватывают как Золотое кольцо, так и отдаленные регионы. <...> Классические направления Золотого кольца сохраняют популярность, однако их доля в общем рейтинге ниже, чем у сибирских городов. Это указывает на смещение туристических потоков в сторону более дальних, но насыщенных уникальными достопримечательностями маршрутов», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что в 2025-м россияне стали в полтора раза чаще интересоваться отдыхом в горах, чем годом ранее. По данным аналитиков, для таких поездок туристы чаще всего выбирают Краснодарский край.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости