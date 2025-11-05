Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

В Санкт-Петербурге задержали водителя, решившего скрыться от ДПС в воде. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, сотрудники полиции остановили на Чугунной улице Porsche Cayenne для проверки документов. В салоне автомобиля находился 39-летний водитель и его жена с двумя маленькими детьми.
После остановки и просьбы сотрудников ДПС предъявить документы водитель нажал на газ и началась погоня. Около дома номер 1 на Кондратьевском проспекте мужчина выбежал из машины, добрался до набережной и прыгнул в воду.
Полицейские с помощью автомобильного троса достали его из воды и передали врачам. У мужчины диагностировано переохлаждение. Позже выяснилось, что у водителя отсутствовали права и поэтому он решил скрыться.
