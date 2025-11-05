Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:42, 5 ноября 2025Моя страна

Российский офтальмолог создал рисунки для обложек книг Пелевина и альбома рэпера Хаски

Офтальмолог из Владикавказа Клепнев создал рисунки для обложек книг Пелевина
Екатерина Ештокина

Фото: Shawn Hempel / Shutterstock / Fotodom

Российский офтальмолог Алекс Клепнев создал рисунки для обложек книжных и музыкальных произведений звезд. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, доктор из Владикавказа проработал по своей профессии 35 лет, а затем истощился и вернулся к своему хобби. Рисовать он начал еще в дошкольном возрасте. В рабочее время делал наброски в блокнотах, а затем осознал, что они имеют смысл. Клепнев вдохновлялся художниками Дали и Магриттом, а также рок-музыкой 60-70-х годов.

Материалы по теме:
От блюза до «абъюза» Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
От блюза до «абъюза»Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
27 февраля 2021
Гоголь-моголь Нос в мундире и Сталин в опере: зачем смотреть главный российский мультфильм года
Гоголь-могольНос в мундире и Сталин в опере: зачем смотреть главный российский мультфильм года
13 марта 2021

Так, Клепнев писал для удовольствия, публикуя собственные работы в сети. Известно, что там его и заметили. Среди его картин также обложка для альбома исполнителей Miyagi & Эндшпиль, рэпера Хаски, а также для собрания сочинений Пелевина.

В сентябре российские медики вручную передвинули мешающий им проехать к больному автомобиль. На вызов спешили врачи Территориального центра медицины катастроф во Владивостоке.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости