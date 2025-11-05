Российский офтальмолог создал рисунки для обложек книг Пелевина и альбома рэпера Хаски

Офтальмолог из Владикавказа Клепнев создал рисунки для обложек книг Пелевина

Российский офтальмолог Алекс Клепнев создал рисунки для обложек книжных и музыкальных произведений звезд. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, доктор из Владикавказа проработал по своей профессии 35 лет, а затем истощился и вернулся к своему хобби. Рисовать он начал еще в дошкольном возрасте. В рабочее время делал наброски в блокнотах, а затем осознал, что они имеют смысл. Клепнев вдохновлялся художниками Дали и Магриттом, а также рок-музыкой 60-70-х годов.

Так, Клепнев писал для удовольствия, публикуя собственные работы в сети. Известно, что там его и заметили. Среди его картин также обложка для альбома исполнителей Miyagi & Эндшпиль, рэпера Хаски, а также для собрания сочинений Пелевина.

