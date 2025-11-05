Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:30, 5 ноября 2025Наука и техника

Смартфоны Samsung подорожают

ETNews: Смартфоны Samsung Galaxy S26 окажутся дороже Galaxy S25
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Корпорация Samsung поднимет цены на новые смартфоны. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Отраслевые источники медиа рассказали, что смартфоны Galaxy S26 окажутся заметно дороже Galaxy S25. Это связывают с ростом расходов на комплектующие — в том числе, память. По данным источников, за год цены на процессоры и прочие ключевые детали выросли на 12 процентов, модули камер — 8 процентов.

Рост цен также связывают с дефицитом оборудования из-за спроса на компоненты для серверов, необходимых для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Ожидается, что Samsung намерена переложить расходы на потребителей, подняв цены на новые устройства. Релиз девайсов серии Galaxy S26 состоится в начале 2026 года.

«Рост цен на готовую продукцию из-за роста стоимости компонентов — явление, характерное для всей индустрии смартфонов», — заметили специалисты ETNews. Журналисты напомнили, что ранее цены на некоторые модели iPhone подняла Apple. В Китае подорожали телефоны местных брендов Xiaomi, Vivo и Oppo.

Ранее инсайдер под ником Alchimist Leaks раскрыл все важнейшие характеристики смартфонов Samsung Galaxy S26. В том числе, он рассказал, что аппараты получат процессор Exynos 2600 и не меньше двух камер.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Николаева

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости