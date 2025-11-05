Шнуров заявил о бесполезности славы

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что слава ничего не стоит

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что слава ничего не стоит. Его слова прозвучали в беседе с KP.RU.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что на данный момент он проживает свое «золотое время», музыкант заявил, что считает свой возраст «финишной прямой».

«Огромное преимущество, что тебе не нужно сильно-сильно выеживаться для того, чтобы обратить на себя внимание. Ты понимаешь, что человеческое внимание ничего не стоит. Сегодня они смотрят в эту сторону, завтра — в другую. Слава человеческая тоже мало чего стоит. Сегодня ты номер один, а завтра полное дно», — заявил Шнуров, добавив, что поэтому следует заниматься собой.

Ранее музыкант Сергей Шнуров заявил, что откажется от выступлений в случае запрета мата в песнях.