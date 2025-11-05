Шойгу: Россия внесла существенный вклад в наступление мира в Закавказье

Россия внесла существенный вклад в урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, ситуация в Закавказье тоже стала намного стабильнее, и здесь большая заслуга в том числе и стран, которые принимали в этом участие, я, естественно, имею в виду Россию», — сказал он.

Шойгу отметил, что у многих может сложиться впечатление, что США является единственной страной, которая урегулировала восемь или девять конфликтов в мире. Он также добавил, что вклад России в отношения Армении и Азербайджана существенен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершение украинского кризиса уже на подходе. Он также заявил, что завершил уже восемь войн, а девятая на данный момент уже на подходе.