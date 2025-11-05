Ценности
18:42, 5 ноября 2025

Снимки Беллы Торн в бикини без фотошопа раскритиковали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: HEM / Backgrid / Legion-Media

Снимки американской актрисы и певицы Беллы Торн в купальнике без фотошопа раскритиковали в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха на яхте в Мексике с женихом — кинопродюсером Марком Эммсом. Она предстала перед камерой в черном бикини с бежевой отделкой, которое состояло из топа с вырезом между чашками и трусов с завышенной талией.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Громовые бедра», «Какая она огромная», «Стала толстой», «Больше не похожа на Беллу Торн», — заявили юзеры.

В июле 2024 года Белла Торн рассказала о влиянии препарата «Оземпик», который используется многими знаменитостями для похудения, на самооценку.

    Снимки Беллы Торн в бикини без фотошопа раскритиковали в сети

