Сотрудник ТЦК попытался мобилизовать украинца в маршрутке и попал на видео

Сотрудник ТЦК захотел мобилизовать пассажира маршрутки и попал на видео

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) попытался мобилизовать украинца в маршрутке и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что сотрудник ТЦК угрожал применить газовый баллончик прямо внутри маршрутки. Чем закончился конфликт, не сообщается.

Ранее в Прилуках Черниговской области мобилизовали единственного в городе мастера по лифтам.

До этого сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — около 18 тысяч.