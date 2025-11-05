Стали известны подробности попыток ВСУ контратаковать на севере Украины

ВСУ три раза безуспешно пытались контратаковать в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз безуспешно пытались контратаковать на севере Украины. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о действиях украинских военнослужащих в Сумской области.

«Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения боевых групп ВСУ в районе Андреевки, Кондратовки и Варачино», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали строительство линий обороны в Сумской области в связи с наступлением армии России. Вместе с тем украинское командование начало перебрасывать на данный участок фронта резервы.