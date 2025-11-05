Стало известно об участившихся налоговых проверках российских предприятий общепита

Forbes: Юристы рассказали о повышенном внимании налоговиков к общепиту в России

Налоговые органы стали проявлять повышенное внимание к сфере общественного питания, что выразилось в участившихся проверках корректности начисления зарплат и отражения выручки для получения налоговых льгот, использования контрольно-кассовой техники, а также направленных на выявление фактов подмены общепитом розничной торговли. Об этом со ссылкой на представителей отечественных консалтинговых и юридических компаний, а также собственные источники, пишет Forbes.

По словам специалистов, инспектируются не только сами предприятия отрасли, но и их контрагенты. В том числе стало известно, что участились проверки применения льготы по НДС (нулевая ставка), для получения которой бизнес должен иметь выручку в пределах лимита в три миллиарда рублей в год и не менее 70 процентов непосредственно от общепита, платить зарплату не ниже средней по региону (в Москве в общепите 64 152 рубля). В российской столице в 2024-2025 годах доначисления шли за завышение зарплаты для получения льгот, а также налоговые дела заводились в связи с резкими «скачками» среднего чека в общепите, отмечает эксперт по финансово-правовой безопасности Московского городского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

Манипуляции в целях экономии на налогах все еще остаются массовым явлением в общепите, констатировала член Общественного совета при ФНС Екатерина Роганова, отмечая, что «каждый из нас получал предложение оплатить наличкой заказ или по раздельным терминалам за бар и кухню».

Ранее то же издание писало о том, что российские налоговики стали активнее проверять доходы, получаемые гражданами в недружественных странах.