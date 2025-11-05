Суд решил судьбу блогера Арсена Маркаряна еще на два месяца

В Москве суд продлил на 2 месяца содержание под стражей блогера Маркаряна

Таганский суд Москвы продлил содержание под стражей блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер пробудет в СИЗО еще два месяца.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе около Кубинки. Он, предположительно, направлялся в Белоруссию. Причиной для возбуждения дела стал ролик, в котором блогер, по версии следствия, оскорбил память защитников Отечества.

Сам Маркарян написал письмо из СИЗО, в котором признал, что совершил сотни ошибок. Он раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Маркарян стал известен из-за его провокационных высказываний о женщинах и отношениях. В частности, он утверждал, что с женщинами не о чем разговаривать.