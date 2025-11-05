Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 5 ноября 2025Силовые структуры

Суд решил судьбу блогера Арсена Маркаряна еще на два месяца

В Москве суд продлил на 2 месяца содержание под стражей блогера Маркаряна
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Таганский суд Москвы продлил содержание под стражей блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер пробудет в СИЗО еще два месяца.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа на Можайском шоссе около Кубинки. Он, предположительно, направлялся в Белоруссию. Причиной для возбуждения дела стал ролик, в котором блогер, по версии следствия, оскорбил память защитников Отечества.

Сам Маркарян написал письмо из СИЗО, в котором признал, что совершил сотни ошибок. Он раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Маркарян стал известен из-за его провокационных высказываний о женщинах и отношениях. В частности, он утверждал, что с женщинами не о чем разговаривать.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    Путин заявил о необходимости пресекать провокации по межнациональным конфликтам

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости