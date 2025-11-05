Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:02, 5 ноября 2025Экономика

Талоны на еду предложили вернуть в российском регионе

Депутаты оценят идею возвращения талонов на еду в Подмосковье
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутаты Мособлдумы рассматривают законопроект, который предполагает внедрение продовольственных сертификатов для граждан, которые попали в трудное финансовое положение. Об этом сообщает MK.RU.

Подобная мера поддержки действует уже в десяти российских российских регионах, отмечает издание. По мнению региональных парламентариев, в стране сегодня насчитывается около 12 миллионов граждан, живущих за чертой бедности (восемь процентов населения).

Как пояснил представитель облдумы, продовольственные сертификаты будут иметь строгий целевой характер. Их нельзя будет конвертировать в наличные деньги, что гарантирует расходование исключительно на продукты, которые заранее обозначат в специальном списке.

Данный перечень должен включать базовые и наиболее необходимые продукты питания — крупы, макароны, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыбу, хлебобулочные изделия. Список конкретизируют, когда законопроект будет доработан.

«Получателями сертификатов станут семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Московской области прожиточный минимум. А сумма сертификата будет рассчитываться как минимум на 30 процентов от общего прожиточного минимума на члена семьи», — уточняет издание.

Это говорит о том, что размер поддержки будет зависеть от количества членов семьи и актуального уровня прожиточного минимума. К примеру, если брать брать семью из трех человек, чей прожиточный минимум составляет 45 000 рублей, то сумма сертификата на семью может начинаться от 13 500 рублей.

Ранее экономист Игорь Балынин рассказал о социальном эффекте введения продуктовых карточек для россиян. Эксперт назвал такую идею отличной.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В США прокомментировали слова Трампа о завершении восьми войн

    Россиянам рассказали о первой помощи при высоком давлении

    Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

    Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

    Мужчина установил прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и неприятно удивился

    В Италии согласились со словами Захаровой

    Талоны на еду предложили вернуть в российском регионе

    Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

    Лев застал львицу с другим самцом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости