Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 5 ноября 2025Мир

Трамп назвал самую горячую страну мира

Трамп заявил, что США превратились в самую горячую страну мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в годовщину победы на президентских выборах рассказал, что за год США превратились из мертвой в самую горячую страну мира. Об этом политик упомянул в своем выступлении на Американском бизнес-форуме, пишет РИА Новости.

«Еще год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире», — высказал мнение Трамп.

Ранее Дональд Трамп признался, что восхищается дисциплиной китайских чиновников. По словам политика, «каждый из них стоял по стойке смирно».

Американские СМИ ранее написали, что остановка работы правительства в США при нынешнем президенте Дональде Трампе стала самой продолжительной в истории страны. Авторы материала отметили, что Сенат в четырнадцатый раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Военкор сообщил о взрыве в Донецке

    Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

    В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

    Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

    «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

    Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

    Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости