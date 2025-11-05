Трамп назвал самую горячую страну мира

Трамп заявил, что США превратились в самую горячую страну мира

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в годовщину победы на президентских выборах рассказал, что за год США превратились из мертвой в самую горячую страну мира. Об этом политик упомянул в своем выступлении на Американском бизнес-форуме, пишет РИА Новости.

«Еще год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире», — высказал мнение Трамп.

Ранее Дональд Трамп признался, что восхищается дисциплиной китайских чиновников. По словам политика, «каждый из них стоял по стойке смирно».

Американские СМИ ранее написали, что остановка работы правительства в США при нынешнем президенте Дональде Трампе стала самой продолжительной в истории страны. Авторы материала отметили, что Сенат в четырнадцатый раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию.