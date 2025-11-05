Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 5 ноября 2025Мир

Трамп резко высказался о строительстве коммунизма в США

Трамп: США не станут коммунистической страной, мы остановим этот бред
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после победы демократического социалиста Зохрана Мамдани на выборах на пост мэра Нью-Йорка заявил, что ни в коем случае не допустит в стране строительства коммунизма, пишут РИА Новости.

Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме, назвал настоящим «бредом» попытки сделать из США коммунистическую страну.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», - резко заключил Трамп.

Зохран Мамдани после победы на выборах пригрозил, что даст отпор главе государства и его последователям.

Ранее на полях бизнес-форума Трамп заявил, что именно Америка обладает «наибольшей ядерной мощью» в мире, и он это ненавидит признавать.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В ЕК потребовали от Сербии прекратить выдачу гражданства россиянам

    Второй раз за несколько часов ввели ограничения в российском аэропорту

    Ученые сняли на видео опасную для Земли вспышку на Солнце

    Москвичам назвали сроки наступления зимы

    Самую красивую девушку Земли травили в соцсетях за родство с русским поэтом Пушкиным

    В США рассказали о проблеме «широко разрекламированных» Leopard 1 ВСУ

    Джоли зашла на территорию Украины пешком

    Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям

    Пожилая россиянка поверила лжесиловикам и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости