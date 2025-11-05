Трамп резко высказался о строительстве коммунизма в США

Трамп: США не станут коммунистической страной, мы остановим этот бред

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после победы демократического социалиста Зохрана Мамдани на выборах на пост мэра Нью-Йорка заявил, что ни в коем случае не допустит в стране строительства коммунизма, пишут РИА Новости.

Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме, назвал настоящим «бредом» попытки сделать из США коммунистическую страну.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», - резко заключил Трамп.

Зохран Мамдани после победы на выборах пригрозил, что даст отпор главе государства и его последователям.

Ранее на полях бизнес-форума Трамп заявил, что именно Америка обладает «наибольшей ядерной мощью» в мире, и он это ненавидит признавать.