Тревел-блогер пообщался в Москве с мигрантом из Узбекистана и раскрыл его заработок

Российский путешественник Денис Забелин побывал в Москве и раскрыл заработок иностранца. Историей он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации пообщался с жителем Узбекистана, работающим таксистом в российской столице. Мужчина признался, что ездит каждый день по пять часов, живет с семьей, а один из его сыновей уже окончил московский вуз. «Если не лениться и не спать у кафе, то после всех вычетов можно иметь десять тысяч рублей в день чистыми», — поделился узбек.

В месяц гражданин Средней Азии без высшего образования получает около 300 тысяч рублей. Однако такая сумма получается при условии полного отсутствия выходных дней. «По его словам, в Узбекистане за последние годы жить стало лучше, но даже сейчас таких денег в такси не заработать. Возвращаться он не собирается, дети уже обосновались здесь, говорят по-русски свободно», — добавил Забелин.

